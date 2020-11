17 Sénégalais coincés à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Des Sénégalais bloqués depuis plus de trois jours à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, crient leur ras-le-bol. Dormant à la belle étoile car ne pouvant plus payer les frais d’hôtels. Ils sont exposés à un problème de mauvaise alimentation, ils exigent d’être rapatriés au plus vite au bercail, selon la […] Des Sénégalais bloqués depuis plus de trois jours à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, crient leur ras- le-bol. Dormant à la belle étoile car ne pouvant plus payer les frais d’hôtels. Ils sont exposés à un problème de mauvaise alimentation, ils exigent d’être rapatriés au plus vite au bercail, selon la Rfm. Les autorités sénégalaises expliquent ce blocage par la fermeture des frontières du royaume chérifien. Elles ne peuvent rien faire pour l’instant soutiennent elles.



Source : https://letemoin.sn/17-senegalais-coinces-entre-la...

