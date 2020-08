17 milliards pour le financement du TER: La vérité sur le nouveau contrat avec la france

Macky Sall et son régime chantaient partout pour annoncer le démarrage du train express rapide (TER) en 2019. A par la réception des wagons, leur arme de campagne électorale n'a pas démarré ses activités pour faute de sous. Depuis le début de cette semaine le régime est à Paris où il a contracté une dette de 17 milliards pour l’achèvement de ses travaux.





Une nouvelle date de lancement du train express rapide (TER) a été annoncée : début 2021. Un financement de 17,6 milliards de francs CFA, soit 26,9 millions d’euros de la Banque publique française d’investissement (BPI) vient d’être signé le 28 août.



Il permettra de lancer la pré-exploitation du TER, qui doit relier Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio, située à 36 kilomètres de la capitale. Ce projet emblématique du mandat du président Macky Sall fait pourtant polémique.



Pourquoi Macron veut décaisser



En contrepartie ce sont des sociétés françaises qui vont bénéficier tous les marchés. D'autres sources révèlent que la gestion du train sera confiée aussi aux français. En réalité c'est qui a motivé cet engagement rapide de la france à financer le TER.



Il faut retenir aussi que cette phase de préparation est donc essentielle afin de confronter les infrastructures aux éventuelles anomalies et de garantir un bon fonctionnement début 2021.Le TER, présenté comme « l’épine dorsale du transport dans la capitale », a déjà pris beaucoup de retard. Il avait d’abord été annoncé pour octobre 2019, puis pour le 30 novembre de la même année. Mais il ne roule toujours pas



Ce projet fait aussi polémique par son coût d’un milliard d’euros estimé exorbitant et non prioritaire par certains. Les riverains délogés ont manifesté à plusieurs reprises pour demander une indemnisation à l’État sénégalais.

Source : https://www.exclusif.net/17-milliards-pour-le-fina...