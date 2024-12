170 Sénégalais, dont 23 femmes et 7 enfants, portés disparus en mer Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Emigration irrégulière/ Saliou Ndong Boubacar Seye, expert en migrations internationales et président de l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF), a communiqué une nouvelle tragique : une pirogue transportant 170 Sénégalais, dont 23 femmes, 7 enfants et plusieurs bébés, a disparu en mer. Selon les informations reçues ce matin par HSF, le bateau avait quitté […] Sénégal Atlanticactu/ Emigration irrégulière/ Saliou Ndong Boubacar Seye, expert en migrations internationales et président de l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF), a communiqué une nouvelle tragique : une pirogue transportant 170 Sénégalais, dont 23 femmes, 7 enfants et plusieurs bébés, a disparu en mer. Selon les informations reçues ce matin par HSF, le bateau avait quitté Bargny durant la nuit du 5 mai. Madame Halimatou Mballo, qui est à la recherche de trois de ses frères ayant embarqué à bord de cette pirogue, a fourni ces détails émouvants. « Ils étaient 170, dont plusieurs femmes et enfants », a-t-elle précisé. Cette tragédie met une nouvelle fois en évidence les risques mortels liés aux migrations clandestines.



Source : Source : https://atlanticactu.com/170-senegalais-dont-23-fe...

