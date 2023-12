17e semaine nationale de la petite enfance: Les rideaux sont tombés... La cérémonie officielle de clôture a eu lieu ce lundi 4 décembre sous la présidence de Mohamed Ndiaye, Directeur de cabinet du Ministre de la Femme de la famille et de la protection des enfants, en présence du Ministre Conseiller du Président de la République, Saourou Sène, du représentant de l’union des associations des élus locaux, des représentants des partenaires techniques et financiers, ceux de la société civile entre autres.

La directrice générale de l’Agence a adressé des remerciements à l’endroit de tous les acteurs, partenaires et autorités qui ont contribué à la réussite de cette semaine. Une mention spéciale, sous ovation, a été réservée à Mme Fatou Diane GUEYE, Ministre de la Femme qui selon Mme KHOUMA « depuis sa nomination à la tête du ministère multiplie ses actions et son soutien envers l’Agence et la petite enfance ».



M. Mohamed NDIAYE, au nom du Ministre, a félicité tous les membres du comité scientifique ,du comité national et des comités régionaux d’organisation de la semaine et l’administration territoriale (sous le leadership des gouverneurs ), pour le travail colossal abattu pour la réussite de l’événement sur toute l’étendue du territoire national.



L’autorité a associé à ses remerciements Son Excellence M. Macky SALL pour l’importance qu’il accorde à la petite enfance, en la plaçant au cœur des politiques publiques notamment l’axe 2 du Plan Sénégal émergent. Ces efforts entrepris par l’Etat du Sénégal ont été matérialisés par une augmentation considérable du taux brut de pré scolarisation qui passe de 2,7% à 18,2% entre 2000 et 2022.



M.NDIAYE avant de déclarer close la 17e SNPECTP, a invité les acteurs et partenaires de la petite enfance à développer davantage des stratégies pertinentes pour réaliser les ambitions de l’état du Sénégal en matière de développement intégré de la petite enfance à l’horizon 2030.



Après la cérémonie protocolaire de clôture de la semaine, la DG a gracieusement offert des cadeaux aux tout-petits à travers un arbre de Noël. Cette festivité a vu la participation de Mme Dieguy DIOP, Directrice de la promotion de l’Economie Sociale et solidaire et des artistes de renommée, pour le grand bonheur des tout-petits, très enthousiastes.









