18 Safar- «Louleu Serigne Touba défal » : Sokhna Nafi Fallou Fall revient sur sa paralysie et le secret de la guérison.



Source : Sokhna Nafi Fallou Fall, est une personnalité qu’on ne présente plus au public sénégalais. En effet, cette dernière qui dévoile avoir reçu une révélation de Serigne Fallou Mbacké s’est fait un nom par ses talents de guérisseuse et de voyance. Dans cette rubrique de Dakaractu, Sokhna Nafi s’est essayée à la question singulière « Louleu Serigne Touba Défal ? » La voyante est revenue sur le miracle lors de la guérison de sa maladie, ensuite des nombreux privilèges après sa rencontre avec le guide religieux...Source : https://www.dakaractu.com/18-Safar-Louleu-Serigne-...

