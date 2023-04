18é journée Ligue 1 sénégalaise de football : Diambars Fc conforte sa place de leader… Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

En match comptant pour la 18e journée de Ligue 1 disputé samedi au stade Fodé Wade, Diambars a battu Teungueth Fc par 2 à 1. Mi-temps : 1-1 ; Buts : Elimane Omar Cissé (39e et 52e) pour Diambars ; Mbaye Jacques Ndiaye (8e) pour Teungueth Fc. Avertissements : Abdoulaye Faye et Idrissa Ndiaye pour Diambars ; Moctar Fall pour Teungueth Fc. Arbitres : Abdou Faye (Cra Fatick) assisté […] En match comptant pour la 18e journée de Ligue 1 disputé samedi au stade Fodé Wade, Diambars a battu Teungueth Fc par 2 à 1. Mi-temps : 1-1 ; Buts : Elimane Omar Cissé (39e et 52e) pour Diambars ; Mbaye Jacques Ndiaye (8e) pour Teungueth Fc. Avertissements : Abdoulaye Faye et Idrissa Ndiaye pour Diambars ; Moctar Fall pour Teungueth Fc. Arbitres : Abdou Faye (Cra Fatick) assisté d’Ibrahima Faye (Cra Fatick) et de Ousmane Kane (Cra Thiès). LES EQUIPES – DIAMBARS : Idrissa Ndiaye (Cap) – Bacary Sané, Abdoulaye Faye, Cheikh Serigne Faye (Mouhamadou Moustapha Fall, 80e), Vieux Yankhoba Diallo – Cheikh Mbaye Diouf, Chérif Bodian (Insa Boye, 85e), Elimane Omar Cissé, Mouhamadou Moustapha Diaw (Ousmane Diop, 80’) – Ibrahima Sory Diallo (Modou Fall, 80e), Babacar Mboup (Mame Assane Niang, 85e). Entraîneur : Bruno Rohart. TEUNGUETH FC : El Hadj Malick A. Sakho – El Hadj Moutarou Baldé, Baye Assane Ciss, Pape Doudou Diouf Ndiaye, Cheikh Tidiane Sidibé – Pape Moussa Niang (Moctar Fall, 46e), Serigne Matar Koïté (Baye Djiby Diop, 73e), Assane Beye (Baba Cissé, 67e), Emmanuel Gomis – Momar Diène (El Hadj O. Fall, 67e), Mbaye Jacques Ndiaye. Entraîneur : El Hadj Mbaye Badji. Après avoir défait au tour précédent le Casa Sport sur son terrain, à Ziguinchor, le leader du championnat a enchainé, samedi dernier, à domicile, en battant Teungueth Fc par 2 buts à 1. Les visiteurs bien entrés dans la partie ont été les premiers à l’attaque, bien aidés par un vent très favorable en ouvrant le score dès la 9e minute. Une réalisation de Mbaye Jacques Ndiaye qui a profité d’un moment de flottement de la défense adverse pour battre le portier et capitaine Idrissa Ndiaye. Les hommes d’El Hadj Mbaye Badji avaient d’ailleurs l’occasion de corser l’addition sur une double action aux 19e et 20e minutes mais la défense des locaux veillait au grain. A quelques minutes de la pause, Diambars trouve la faille pour égaliser, grâce à Elimane Omar Cissé (1-1, 39e). Au retour des vestiaires, les locaux mettent le pied sur le ballon pour une légère domination qui a abouti à leur deuxième but, sept minutes après la reprise. Au terme d’un raid sur le côté droit, Serigne Cheikh Faye qui s’est défait du champion d’Afrique, Cheikh Tidiane Sidibé centre pour Elimane Cissé qui reprend victorieusement la balle pour signer son doubler (52e). Avec ce succès, Diambars consolide sa place à la tête du classement avec 34 points. En face, les Rufisquois s’enfoncent dans la crise avec comme effet immédiat, le limogeage de l’entraineur et de son staff. Ousseynou POUYE (Correspondant) …Jaraaf n’y arrive pas Diambars n’est pas encore prêt à lâcher prise. Solides leaders, les Académiciens de Saly ont conforté cette place à la faveur de leur succès, 2-1, à domicile contre Teungueth Fc. Une victoire qui porte la marque d’Elimane Omar Cissé auteur d’un doublé (40e, 52e) et qui a répondu à l’ouverture du score dès la 7e de Mbaye Jacques Ndiaye. Les Académiciens de Saly (34 pts) sont talonnés par leurs homologues de Déni Birame Ndao (32 pts) qui ont fini par passer une correction 3-0 au Stade de Mbour. Ils délogent, du coup, Guédiawaye Fc, de la deuxième place. Les Crabes n’ont pas pu se défaire de l’As Douanes (0-0). En difficulté après 3 défaites de suite, Jaraaf a été tenu en échec 0-0 par l’Us Gorée. C’est une contreperformance pour l’équipe de la Médina, elle qui espérait renouer avec le succès pour retrouver la confiance. Dixième avant cette journée, l’As Pikine a gagné trois rangs à la faveur de sa victoire 1-0 contre la Linguère qui reste première relégable avec 14 points, soit 4 de moins que Sonacos facile vainqueur 3-1 du Cneps Excellence qui reste bon dernier. Mouhamadou Lamine DIOP Résultats de la 18e : Us Gorée 0-0 Jaraaf, Diambars 2-1 Teungueth Fc, Linguère 0-1 As Pikine, Cneps Excellence 1-3 Sonacos, As Douanes 0-0 Guédiawaye Fc, Génération Foot 3-0.



Source : https://lesoleil.sn/18e-journee-ligue-1-senegalais...

