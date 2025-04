1er Mai : Diomaye Faye engage le dialogue social et fait de l’emploi des jeunes une priorité nationale Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Avril 2025 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Serigne Ndong À l’approche de la fête du Travail, le président Diomaye Faye a réitéré, ce mercredi, son engagement en faveur d’une gouvernance fondée sur un dialogue social ouvert et inclusif. Lors du Conseil des ministres, il a interpellé le ministre en charge du Travail sur plusieurs dossiers prioritaires : […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Serigne Ndong À l’approche de la fête du Travail, le président Diomaye Faye a réitéré, ce mercredi, son engagement en faveur d’une gouvernance fondée sur un dialogue social ouvert et inclusif. Lors du Conseil des ministres, il a interpellé le ministre en charge du Travail sur plusieurs dossiers prioritaires : l’état de mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale, la prise en compte effective des revendications syndicales consignées dans les cahiers de doléances, ainsi que l’analyse des données issues du rapport 2024 sur les statistiques du marché du travail. Cette démarche témoigne de la volonté du chef de l’État d’inscrire la célébration du 1er mai dans une logique de concertation constructive. Par ailleurs, le président Faye a annoncé qu’il présidera, ce jeudi 24 avril, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition de la Conférence sociale. Ce rendez-vous de haut niveau, réunissant syndicats, employeurs et acteurs de la société civile, sera axé cette année sur un enjeu majeur : l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes. Dans un contexte de fortes attentes sociales, cette initiative présidentielle ambitionne de proposer des solutions concrètes aux défis structurels du marché de l’emploi, en particulier pour la jeunesse sénégalaise.



Source : Source : https://atlanticactu.com/1er-mai-diomaye-faye-enga...

