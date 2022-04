1er Mai : le CNTS FC demande plus de considération de l'Etat pour la Fonction publique Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 21:54 | | 0 commentaire(s)| En prélude de la commémoration de la fête du 1er Mai, le Cnts FC, par le biais de son Secrétaire général, Cheikh Diop, a établi une feuille de route pour assister la fonction publique et assurer leur sécurité dans leur travail. Et ce, dans tous les domaines. Monsieur Diop fait appel à l’Etat pour plus de considération au niveau du service public.



