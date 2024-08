1er Tour Préliminaire Ligue des Champions CAF : Match Nul entre Teungueth FC et le Stade d'Abidjan Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

Le représentant sénégalais engagé en Ligue des Champions africaine (CAF), s'est déplacé en Côte d’Ivoire, pour affronter ce samedi après-midi l'équipe du Stade d'Abidjan, dans le cadre de la première manche du tour préliminaire. Une rencontre frustrante pour le club de Rufisque qui a finalement concédé le nul (1-1.)



Les joueurs de l'entraîneur Sidath Sarr étaient parvenus à ouvrir le score en seconde période, à la 72e minute de jeu suite à un but contre son camp d’un joueur adverse. Mais, les Ivoiriens sont parvenus à égaliser dans les ultimes instants de la partie (95e), le score final étant donc d'un but partout. Un résultat décevant pour Teungueth FC qui a laissé filer une précieuse victoire.



Le match retour entre les deux formations aura lieu dans une semaine, au stade Lat Dior de Thiès, au Sénégal, à 17h00 GMT. Teungueth FC aura alors l'occasion de se racheter et de s'imposer afin d'assurer sa qualification pour le tour suivant de cette prestigieuse compétition continentale. Toute la saison du TFC se jouera dans cette manche retour qui sera fortement disputée.

