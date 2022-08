1er atelier CPQS: L'ARTP pour une amélioration continue des réseaux de qualité

Mettre en place des sous comités opérationnels et échanger sur les propositions de l’ARTP relatives à leur fonctionnement sont les objectifs du 1er atelier du Comité de Pilotage de la Qualité de Service, tenue ce jeudi par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et les opérations téléphoniques.

Selon le directeur, Abdoul Ly, l’ambition de l’ARTP est de coordonner les efforts des parties prenantes en vue de favoriser une amélioration continue de la couverture de la qualité de service des réseaux á l’échelle nationale.