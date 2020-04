1er cas de coronavirus à Sédhiou : le malade qui vient de Louga est resté 2 semaines dans la région On en sait un peu plus sur le premier cas de coronavirus détecté à Sédhiou et issu de la transmission communautaire. Le malade serait venu de Louga après l’installation du couvre-feu et est resté deux semaines dans la région selon la Rfm, citant le maire de Oudoukar. L’homme se serait rendu trois fois à l’hôpital à cause d’une température qui ne cessait de monter. C’est au bout de sa troisième consultation qu’il a été prélevé et testé.

