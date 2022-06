1ère édition PMEX : l'écosystème export et les PME au rendez-vous, plus de 200 exposants attendus Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 22:46 | | 0 commentaire(s)| En prélude à la Première édition du PMEX, le Salon du Développement á l'International des

PME a été organisé par l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ( ADEPME), en partenariat avec l'Agence Nationale pour la Promotion des Grands Investissement et des grands Travaux (APIX) et l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exposants (ASEPEX). Le Salon aura lieu du 23 au 25 juin au CICAD. C'est une occasion de réunir tout l'écosystème export et les PME ayant des produits / services made in Sénégal exportables et pour l'occasion, plus de 200 exposants seront attendus. Les acteurs étaient en conférence de presse ce mercredi.



Accueil Envoyer à un ami Partager