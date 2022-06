1ère édition de la journée dédiée au secteur postal : Yankhoba Diattara veut sa redynamisation

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Sous le thème "le secteur postal à l'ère du numérique : enjeux et leviers de croissance", le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a organisé la première édition de la journée dédiée au secteur postal ce mardi, au Musée des Civilisations Noires. C'était l'occasion de réfléchir et d'échanger entre acteurs sur les potentialités du secteur et de la façon de les mettre en valeur. L'objectif étant de redynamiser le secteur postal et de lui redonner sa place d'antan.