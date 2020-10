1ère journée LDC: Sadio Mané confirme sa bonne forme, Marseille chute sur le fil, le Real se fait surprendre On jouait ce mercredi les autres rencontres de la première journée de la Ligue des Champions 2020-2021.



Le choc de la journée opposait Bayern à l'Atletico Madrid. Les champions d'Europe ont confirmé leur suprématie en battant (4-0) les hommes de Simeone.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 07:55 | | 0 commentaire(s)|

Pour son retour à la compétition, l'Olympique de Marseille a perdu sur le fil (1-0) devant l'Olympiakos, en Grèce. Une victoire plutôt logique pour les coéquipiers de Ousseynou Bâ tant ils ont dominé la partie. L'autre Sénégalais de l'Olympiacos, Pape Abdou Cissé, est rentré en toute fin de partie.





Dans l'autre rencontre du Groupe C, Man City a dominé 3-1 le FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye. Le jeune Sénégalais n'est pas rentré en jeu.





Dans le Groupe D, Liverpool s'en est remis à une action en soliste de Sadio Mané pour s'imposer (0-1) à Ajax. Le ballon d'or africain a provoqué le but contre son camp de Tagliafico après une belle action de l'attaquant des Reds.



Un peu plus tôt dans la soirée, Shakhtar Donetsk a créé la sensation en allant s'imposer à Madrid devant le Réal (2-3). Dans l'autre match du groupe B, l'inter a été accroché (2-2) par les allemands de M'gladbach.





Tous les résultats de la 1ère journée



Mardi 20 octobre



Groupe F

Zenit Saint-Pétersbourg - FC Bruges 1-2



Groupe G

Dynamo Kiev - Juventus Turin 0-2



Groupe E

Stade Rennais - FK Krasnodar 1-1

Chelsea - FC Séville 0-0



Groupe F

Lazio Rome - Dortmund 3-1



Groupe G

FC Barcelona - Ferencváros 5-1



Groupe H



RB Leipzig - Basaksehir 2-0

Paris Saint-Germain - Manchester United 1-2



Mercredi 21 octobre



Groupe A

Red Bull Salzburg - Lokomotiv Moscou 2-2



Groupe B

Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3



Groupe A

Bayern Munich - Atlético Madrid 4-0



Groupe B

Inter Milan - Mönchengladbach 2-2



Groupe C

Olympiakos - Olympique de Marseille 1-0

Manchester City - FC Porto 3-1



Groupe D

FC Midtjylland - Atalanta 0-4

Ajax - Liverpool 0-1

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos