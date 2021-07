2 décès, 164 nouveaux cas dont 100 communautaires

Le Sénégal a enregistré encore plus d’une centaine de cas de coronavirus au cours des derniers 24 heures, ce sur les 2210 tests réalisés, ce qui donne un taux de positivité de 7,42%. Les nouveaux malades se présentent ainsi : 64 cas contact suivis par nos services ; Aucun cas importé et 100 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : 84 cas pour la région de Dakar (11 à Dakar-Plateau ; 08 à Liberté-6; 06 Ouakam; 05 aux Maristes et à Médina ; 03 à Amitié-2, Liberté-2, Liberté-3, Thiaroye Azur et Yoff ; 02 aux Hlm, Keur Massar, Mermoz, Ngor, Nord-Foire, Ouest-Foire et Parcelles-Assainies ; 01 aux Almadies, Bene-Tally, Cité Asecna, Cité Keur Gorgui, Cité Mourtada, Colobane, Diamniadio, Dieuppeul, Fann-Hock, Gibraltar, Gueule-Tapée, Mamelles, Patte-d'oie, Petit Mbao, Point-E, Sébikotane, Sicap-Mbao et Rufisque). Et les 18 restants appartiennent aux autres régions (04 à Louga ; 03 à Podor et Thiès ; 02 à Mbour et Saly ; 01 à Diourbel, Kaolack, Matam et Ziguinchor).

Les décès qui s’étaient estompés depuis quelque temps ont repris ces derniers jours avec 2 décès en moyenne par jour, comme annoncé pour les résultats virologiques de ce vendredi. Le nombre des cas critiques n’a pas évolué, 11 patients sont suivis dans les services de réanimation. Mais 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, 43.427 cas ont été déclarés positifs dont 41.554 guéris, 1170 décédés, et donc 702 sous traitement.















Source : https://www.jotaay.net/2-deces-164-nouveaux-cas-do...