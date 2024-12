20 km pour la santé : Des randonneurs du troisième âge marquent l’histoire de Guédiawaye avec Diam Si Xol Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2024 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

La troisième édition de la grande randonnée des 20 kilomètres de Guédiawaye a été un véritable succès, marquée par la participation massive des randonneurs venus des quatre coins de Dakar et d'autres régions, notamment Sébikhotane, Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Sous l'impulsion du Club Diam Si Xol, présidé par Pape Ndoye, l'événement a réuni des milliers de participants, allant des jeunes aux plus âgés, dans un esprit de solidarité et de promotion de la santé. Les marcheurs ont parcouru les 20 kilomètres reliant Malibu Plage à Apix, non seulement pour renforcer les liens communautaires, mais aussi pour se sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique, notamment dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.



Une des particularités de cette édition a été la participation active des personnes du troisième âge, qui ont relevé le défi des 20 kilomètres avec enthousiasme. Ces "jeunes vieux", comme les a qualifiés le Dr Papa Adama Faye, médecin cardiologue, ont prouvé que l'âge n'est pas un obstacle à la pratique de la marche, un sport accessible à tous. L'événement a permis de mettre en lumière l'importance de l'exercice physique dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de l'hypertension, en sensibilisant les participants aux bienfaits d'un mode de vie sain. Selon les professionnels de la santé présents, la randonnée est une activité clé pour lutter contre les facteurs de risque cardio-vasculaires, notamment les AVC et les crises cardiaques.



Le Club Diam Si Xol, en organisant cet événement, s'impose désormais comme un acteur incontournable de la Fédération Sénégalaise de Randonnée. En seulement trois ans, le club a su s'intégrer dans l'agenda national des randonnées pédestres, recevant des félicitations pour la qualité de l'organisation et l'impact positif sur la santé publique. Pape Saliou, président de la Fédération Sénégalaise de Randonnée, a salué l'engagement du club et de l'ensemble des randonneurs, soulignant que cet événement fait désormais partie intégrante du calendrier fédéral. La reconnaissance juridique des associations, comme le souligne M. Alassane Fofana, chef de service du département des sports de Guédiawaye, est également essentielle pour renforcer l'infrastructure des clubs et garantir leur pérennité.



