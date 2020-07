2000 talibés de retour au foyer - Après "Zéro enfant dans la rue", suivra "Tolérance zéro 1229 Daaras recensés, pour un effectif de 21 054 pensionnaires, 5000 enfants retirés de la rue dont près de 2000 retournés dans leur familles respectives. C’est le bilan à mi-parcours de l’initiative «Zéro enfant dans la rue», lancée le 7 mai dernier par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants en partenariat avec l’administration territorial du département de Dakar.

Les résultats de la mise en œuvre du Plan de protection d’urgence des enfants contre la Covid-19, «Zéro enfant dans la rue», ont été partagés ce vendredi 10 juillet à Dakar. Et c’est un sentiment de satisfaction qui anime les acteurs malgré le fait qu’il y ait encore des enfants dans la rue.



«L’essentiel, pour nous, c’est d’avoir osé mettre en application cette initiative ; d’avoir pris des mesures ; d’avoir réussi d’abord dans la communication, la sensibilisation et la discussion ; d’avoir réussi à convaincre des Serigne Daara de faire retourner les enfants qui étaient sous leur responsabilité, dans leur famille», a déclaré , Al Hassan Sall, Gouverneur de Dakar, en marge de l’atelier de partage des résultats du programme «Zéro enfant dans le rue».



«Nous allons faire en sorte qu’après l’initiative Zéro enfant dans la rue, suive l’initiative Tolérance Zéro par rapport aux enfants de la rue», tranche m. Tall.



La ministre de la Famille, de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a salué ces résultats. Elle regrette, néanmoins, que ceux-ci soient en dessous des objectifs du programme Zéro enfant dans la rue.



«Il y a souvent des réticences, des manœuvres et astuces déroulées par les acteurs pour contrecarrer l’action de l’administration. Dans le cadre de ce programme, il y a eu plusieurs aspects, quelques contraintes dont nous sommes conscients et nous allons essayer de les convertir en opportunité pour que les prochaines étapes nous permettent de réaliser l’objectif Zéro enfant dans la rue», a Souligné Al Hassan Sall.



