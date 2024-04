20e journée de la Ligue 1 : Le Jaraaf se heurte au Casa, Guediawaye écrase l'USO... Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Casa Sports a déjoué les plans du Jaraaf de Dakar ce dimanche lors de leur affrontement ce au stade municipal de Ngor, au cours duquel aucun but n'a été marqué (0-0.) Malgré un match animé et une ambiance électrique dans les tribunes, les hommes de Malick Daf n’ont pas réussi à ouvrir le score se permettant même de rater en seconde période. Le Jaraaf 3eme, a donc perdu des points précieux et a également cédé sa deuxième place au profit du Guédiawaye FC (35 pts) qui a brillamment battu l'US Ouakam sur un score de 4 à 2 avec un notamment un doublé de Sidy Ndiaye. Les Verts du Casa Sport sont toujours dans le bas du tableau avec 21 points. À noter que l’AS Pikine, 4eme a été tenu en échec par le 5eme la Sonacos (0-0.) Idem pour les Grenats de Génération Foot qui ont partagé les points avec la Linguère. Les rufisquois de Teungueth FC mènent encore la danse avec 40 points au compteur. Les résultats de la 20eme journée de ligue 1 : Linguère 0-0 Génération Foot Guediawaye FC 4-2 US Ouakam Jaraaf 0-0 Casa Sports Sonacos 0-0 AS Pikine

