20ème Congrès : Pape Mademba Bitéye, nouveau président de l'ASEA pour un mandat de 3 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du Pétrole et des Energies, Madame Aissatou Sophie Gladima, en présence de son homologue zambien, M. Peter Kapala, de M. Kevin Kariuki, vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) en charge de l’énergie, du climat et de la croissance verte. Cette rencontre a été marquée par le passage de témoin entre le Zambien Victor Mulenga Mundende, qui était Président de l’ASEA de 2019 à 2022 et le directeur général de la SENELEC, Papa Mademba Bitèye, qui est désormais le nouveau président de l’ASEA jusqu’en 2025.

Lors de son allocution, le directeur général de la Senelec et nouveau Président de l’ASEA, Pape Mademba Biteye, s’est réjoui du choix du thème de ce 20ème congrès. “Je suis heureux de ce choix thématique parce que nous devons désormais nous libérer des vieilles croyances et des habitudes obsolètes qui nous faisaient croire à tort que le service public et la performance sont des propositions antinomiques ou qui doivent s’exclure mutuellement”, a-t-il laissé entendre.