210 enseignants des classes passerelles en grève de la faim au siège de Frapp: Ils dénoncent des "recrutements entre apéristes" 210 enseignants des classes passerelles viennent d'entamer une grève de la faim au siège du FRAPP. Pour cause, le ministre de l'Enseignant n'a recruté que 29 d'entre eux sur les 5000 enseignants devant être recrutés. Selon le Secrétariat exécutif national (Sen ) du FRAPP, ces enseignants ont fait entre 02 et 05 ans dans les classes passerelles.

"Devant être inclus dans le recrutement des 5.000 enseignants, le ministre de l'Enseignement n'en a recruté que 29. Les 181 autres enseignants n'ont pas été recrutés car le ministre du Président Macky Sall a donné leur place aux enfants et neveux de la clientèle politique de l'APR (parti du président de la république.



C'est pourquoi, 5 parmi eux ont commencé une grève de la faim illimitée. Toutes les 12h de temps, le nombre de grévistes de la faim augmentera.



Dans d'autres localités du Sénégal, des grèves vont bientôt démarrer.



Qui sont les cinq premiers grévistes de la faim?



- Aminata Sylla, IEF Goudiry, enseignante depuis 04 ans, actuellement en poste à Toumbouguel



- Mama Konté, IEF Sedhiou. Enseignante depuis 02 ans et actuellement en poste à Toubacouta



- Demba Gueye, enseignant depuis depuis 03 ans et actuellement en poste à Missirah Kouthiam



- Adama Dramé, IEF Koungheul, enseignant depuis 03 ans. Actuellement en poste à Keur Ndémé.



- Cheikh Oumar Cissokho, IEF Birkelane, enseigne depuis 3 ans. Actuellement en poste à Keur Ngatta.



Ayant servi l'Etat et le peuple sénégalais pendant toutes ces années, l'Etat recrute des clientéles politiques à leur place. DU DËGG DU YOON!



Le FRAPP demande à l'Etat du Sénégal de corriger cette injustice et de remettre dans leur droit ces vaillants 181 enseignants dont les places veulent être volées par des politiciens.





Le secrétariat exécutif national (SEN ) du FRAPP



Dakar le 17 septembre 2021"

