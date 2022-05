21ème journée L1: l'AS Douane surprend le Casa Sports (2-1), le Jaraaf en embuscade Le Casa Sports a subi sa seconde défaite de la saison ce samedi devant l'As Douane sur le score de deux buts à un. . Un revers qui relance la course à la succession de Teungueth FC.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mai 2022 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|

Les Hommes de coach ANSOU ont pourtant ouvert le score sur penalty avant de se faire renverser coup sur coup par les Gabelous qui semblaient plus en jambes, avec une meilleure fraîcheur physique.



Avec cette victoire, les Gabelous passent de la 6ème à la 4ème place avec 31points au compteur et peuvent rêver d'une place en Coupe d'Afrique. Génération Foot n'a pas su profiter de la défaite du Casa Sports et concède le match nul (0- 0) devant l'US Gorée.



Le Jaraaf de Dakar, actuel 3ème (33 points) pourrait passer devant Génération Foot (34points) et se mettre à seulement 3 points du leader Casa Sports (39points). Il est évident qu'on assistera à des joutes très disputées avec les cinq (5) dernières journées.



Programme 21ème journée



Ndiambour vs Jaraaf

Cneps vs As pikine

Guédiawaye FC vs DSC

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook