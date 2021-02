22TIN revient avec un nouvel EP electro pop Heroes In A Frame Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

La DJ et productrice électro TIN est de retour le 19 février 2021 sur le label Sound and Vision avec un maxi de remixes de son single très new wave Heroes In A Frame. Le titre est remixé par des artistes de choix : Plaisir d...





Source : Tin, déjà renommée comme DJ, sort un nouvel EP autour de son titre électro pop Heroes In A Frame, qui se voit remixé par Plaisir de France, Sara Zinger, Devon James, Badknife, Morgan Blanc et De Warville. Le disque sort le 19 février 2021 chez Sound and Vision.Source : https://www.podcastjournal.net/22TIN-revient-avec-...

Accueil Envoyer à un ami Partager