23 tonnes d'arachides saisies à Pekesse, trois interpellations

Sénégal Atlanticactu/ Commercialisation d'Arachide/ Saliou Ndong Le service départemental du commerce de Tivaouane a saisi plus de 23 tonnes d'arachides vendues à un prix inférieur au plancher fixé à 305 francs CFA par kilogramme, lors du marché hebdomadaire de Pèkèsse. Cette opération a été déclenchée après que la gendarmerie locale a informé les autorités commerciales de ventes d'arachides entre 275 et 300 francs le kilogramme. L'enquête des services compétents a confirmé ces faits, selon Khadim Ndiaye, responsable du service régional du commerce de Thiès. Lors du conseil interministériel du 26 novembre, consacré à la campagne agricole 2024-2025, le gouvernement sénégalais avait fixé à 305 francs CFA le prix minimum pour le kilogramme d'arachides, rappelant que toute vente en dessous de ce seuil est illégale, a précisé M. Ndiaye. Trois opérateurs économiques de la région ont été interpellés, et les 23,250 tonnes d'arachides saisies ont été placées sous scellés. M. Ndiaye a dénoncé ces pratiques, les jugeant contraires aux efforts déployés par l'État pour assurer une campagne agricole réussie. Il a aussi indiqué que des sanctions, prévues par la loi, sont en cours de traitement. Elles peuvent être administratives, avec la possibilité d'un règlement à l'amiable, ou judiciaires si aucun accord n'est trouvé, auquel cas l'affaire sera portée devant les tribunaux compétents. Bien que son service souffre de moyens limités, Khadim Ndiaye a mis en avant l'efficacité du système de contrôle, notamment grâce à un réseau d'informateurs qui permet une couverture étendue du territoire.



Source : https://atlanticactu.com/23-tonnes-darachides-sais...

