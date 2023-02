23e Coupe d’Afrique des Nations U20 : Égypte et Mozambique lancent les hostilités, demain dimanche, à 14h Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Le coup d’envoi de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U20 (19 février-12 mars 2023), sera donné, à 14 heures, ce dimanche 19 février 2023. Le pays hôte, l’Égypte, affrontera en match d’ouverture le Mozambique au Cairo International Stadium. Un test d’entrée pour les « Pharaons » qui viseront sur leurs terres un […] Le coup d’envoi de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U20 (19 février-12 mars 2023) sera donné, à 14 heures, ce dimanche 19 février. Le pays hôte, l’Égypte, affrontera en match d’ouverture le Mozambique au Cairo International Stadium. Un test d’entrée pour les « Pharaons » qui viseront sur leurs terres un cinquième sacre. Par Samba Oumar FALL Égypte et Mozambique donneront le clap de la 23e édition de la Can U20. Vainqueur de l’épreuve à quatre reprises, les « Pharaons » dont le dernier sacre remonte à 2013 en Algérie, face au Ghana, tenteront de renouer avec leur glorieux passé. Mais le chemin qui mène au toit de l’Afrique est parsemé d’embuches. Les protégés de Mahmoud Gaber débuteront leur marche vers le Graal face au Mozambique, le petit poucet du groupe qui aura des arguments à faire valoir. Le vice-champion du Conseil des associations de football en Afrique australe (Cosafa) qui a fait bonne impression lors des éliminatoires de sa zone n’est pas venu pour faire de la figuration. Les « Mambinhas » voudront faire mieux que lors de l’édition 2021 où ils avaient réalisé un parcours chaotique. Défaite à trois reprises par l’Ouganda (2–0), la Mauritanie (2–0) et le Cameroun (4–1), la sélection mozambicaine avait été éliminée en phase de groupes avec un zéro pointé. Pour leur deuxième participation dans le tournoi, Dario Monteiro et ses poulains voudront faire beaucoup mieux que lors de leur premier essai. Et ils vendront cher leur peau pour y arriver. Devant son public, les poulains de Mahmoud Gaber ne devront pas rater leur entrée en matière. Les « Pharaons » juniors devront faire le plein de confiance avant leurs deux prochaines sorties face respectivement au Nigeria et au Sénégal qui s’avèrent décisives. Pour venir à bout des « Mambinhas », Gaber comptera sûrement sur Bilal Mazhar, le sociétaire de l’équipe des jeunes du Panathinaïkos d’Athènes (Grèce), qui est attendu pour confirmer tout l’espoir placé en lui. La 23e édition de la Can se déroulera du 19 février au 12 mars 2023. Les 26 rencontres se joueront dans les villes du Caire, d’Ismaïlia et d’Alexandrie. SÉNÉGAL – NIGERIA À 17 H Les « Lionceaux » face à l’ogre nigérian Pour son retour à la compétition après avoir manqué l’édition de 2021, en Mauritanie, le Sénégal fera face, ce dimanche, au Nigeria. Un remake de la finale de 2015, à Dakar, qui avait vu les « Flying Eagles » décrocher leur septième étoile. Sénégal – Nigeria. C’est la deuxième affiche de la première journée de la Can dans le groupe A. Après le sacre des « Lions » à la Can et de l’équipe locale au dernier Chan en Algérie, les « Lionceaux », avec un effectif qui a fière allure grâce notamment à la participation de quatre joueurs sacrés avec l’équipe locale, sont en quête d’un premier titre continental. Ils seront donc très attendus. Face à eux, ils auront un sacré client. Car les « Flying Eagles », qui détiennent le record avec sept titres glanés entre 1983 et 2014, débarquent en Égypte avec beaucoup d’arguments. Les protégés du coach Ladan Bosso, avec leurs statistiques effarantes (86 buts marqués contre 10 buts encaissés lors de leurs 19 derniers matches) ne se laisseront point faire. « Notre premier match contre le Sénégal est un match à gagner absolument. Ce ne sera pas un match facile, mais si nous faisons bien les choses, ce sera un match facile », avait laissé entendre le sélectionneur nigérian à l’issue de la préparation de son équipe au Maroc. Selon le technicien, son équipe s’est préparée pour battre les meilleurs. Et son objectif dans ce tournoi est d’atteindre les demi-finales et décrocher le billet pour la Coupe du Monde de la Fifa. Un défi qui est dans les cordes des « Flying Eagles ». Mais ils devront bien se méfier des « Lionceaux » déterminés à briser le signe indien à écrire enfin l’histoire après trois finales perdues en 2015, 2017 et 2019. Après le rendez-vous manqué de 2021, l’équipe de Malick Daf est revenue en force pour obtenir son visa pour Égypte 2023. Les « Lionceaux » ont survolé le tournoi Ufoa A. Ils ont dominé la Guinée (3 – 1), le Cap-Vert (3 – 0), la Gambie (1 – 0) et buté sur le Liberia (2 – 2). En demi-finale, ils ont écrasé (4 – 1) la Mauritanie avant de dominer (1 – 0) la Gambie en finale. En Égypte, ils tenteront de surfer sur cette dynamique victorieuse. Le premier gros obstacle pour le capitaine Samba Diallo et ses coéquipiers s’appelle le Nigeria. Cette affiche aura des airs de revanche. En effet, le Nigeria avait décroché sa septième étoile en 2015, en terre sénégalaise. Les « Flying Eagles » avaient surclassé les « Lionceaux » (3 – 1) en match d’ouverture avant de remettre ça en finale (1 – 0). Une vraie désillusion pour les hommes de Joseph Koto. Demain, en foulant la pelouse du Cairo International Stadium, les protégés de Malick Daf seront sans nul doute animés d’un esprit de vengeance. Et une victoire d’entrée leur permettrait de bien lancer leur compétition. CALENDRIER DU SÉNÉGAL Dimanche 19 février 2023

Sénégal – Nigeria à 17h, Stade international du Caire

Mercredi 22 février 2023

Sénégal – Mozambique, à 14h, Stade international du Caire Samedi 25 février 2023

Sénégal – Égypte, 17h, Stade international du Caire Le Ghana ne défendra pas son titre Quatre fois vainqueur de l’épreuve et détenteur du trophée, le Ghana ne défendra pas son titre en Égypte. Les « Black Satellite » qui avaient battu (2-0) en finale l’Ouganda 2-0 et remporté la 22e édition disputée en Mauritanie, en 2021, seront en effet les grands absents du rendez-vous égyptien. Unique nation africaine à avoir remporté la Coupe du monde U20 en 2009, face au Brésil, le quadruple champion d’Afrique a raté le train de la qualification lors du tournoi Ufoa B disputé au Niger. Les Ghanéens ont connu une grande désillusion lors des phases de poule. Ils ont été battus par le Nigeria (2-0) et le Burkina (2-1), terminant du coup à la dernière place du groupe B. Avec l’absence du tenant, les jeux restent ouverts. Les 12 pays qui seront en lice tenteront de toucher au Graal et, cerise sur le gâteau, de s’offrir un ticket pour le mondial de la catégorie. Les deux premières équipes de chacun des trois groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes accéderont en quart de finale, tandis que les quatre demi-finalistes représenteront la Caf au prochain mondial U20 prévue en Indonésie (20 mai-11 juin 2023). Le pays hôte, l’Égypte, qui dispute sa 20e Can, et le Nigeria figurent parmi les favoris. « Pharaons » et « Flying Eagles » ont, à eux deux, remporté 11 titres sur les 22 éditions tenteront de faire honneur à leur statut. Ces deux mastodontes, du point de vue palmarès, partagent le groupe A avec le Sénégal, finaliste de cette compétition à trois reprises, et qui aura également son mot à dire. Quid de la Zambie, sacrée en 2017, et de la Tunisie, vainqueur du tournoi Unaf 2020 et demi-finaliste de la dernière édition de la Can. La Gambie est également à surveiller. Troisièmes lors de la dernière édition, les « Young Scorpions » qui disputeront leur quatrième phase finale voudront aussi faire encore mieux et décrocher une place pour la Coupe du monde. Le Congo, vainqueur de l’épreuve en 2007, et l’Ouganda vice-champion en 2021 ne sont pas à négliger. Le Soudan du Sud qui participera pour la première fois de son histoire à une phase finale, aura à cœur de créer la sensation, tandis que le Bénin qui fait son retour après dix ans d’absence, aura aussi des arguments à faire valoir.

Outre le Ghana, le Mali, champion en 2019, le Maroc sacré en 1997, le Cameroun en 1995 et l’Algérie en 1979 ne seront pas également de la partie. TOUS LES GROUPES Groupe A : Égypte, Sénégal, Nigeria, Mozambique

Groupe B : Ouganda, Centrafrique, Congo, Sud Soudan

Groupe C : Tunisie, Gambie, Bénin, Zambie … 10 nations déjà sacrées Depuis sa création en 1979, la Can U20 a sacré 10 nations en 22 éditions. L’Algérie est la première sélection à soulever le Graal. Les « Fennecs » ont battu en finale la Guinée. Depuis, neuf autres pays ont inscrit leurs noms au palmarès. Le record est détenu par le Nigeria, sextuple vainqueur de l’épreuve (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011 et 2015). Les « Flying Eagles » ont également disputé et perdu deux finales en 1999 et 2007. L’Égypte qui accueille l’édition de cette année a été couronnée à quatre reprises (1981, 1991, 2003 et 2013), tout comme le Ghana (1993, 1999, 2009 et 2021). Le Mali (2019), la Zambie (2017), le Congo (2007), l’Angola (2001), le Maroc (1997) et le Cameroun (1995) ont aussi goûté aux délices d’un sacre. Ce qui n’est pas encore le cas pour le Sénégal. Les « Lionceaux » ont échoué à trois reprises en finale (2015, 2017 et 2019). La Côte d’Ivoire (1983, 1991 et 2003) est dans la même situation. Le 12 mars prochain, une 11e nation pourrait bien écrire son nom au palmarès.



