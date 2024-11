24 TONNES DE PNEUS USAGÉS, ILLÉGALEMENT DESTINÉS AU SÉNÉGAL, SAISIS EN ITALIE Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

Les 2 142 pneus usagés saisis étaient entassés au point de compromettre leur structure et leur sécurité. Selon un responsable de l’opération, ces pneus étaient « inutilisables et représentaient une menace pour la sécurité routière ». Les autorités italiennes ont mis la main sur un important chargement de 24 tonnes de pneus usagés destiné au marché sénégalais. Cette opération, menée conjointement par les carabiniers de l’unité écologique de Grosseto et les douanes de Livourne, a eu lieu mardi dernier dans le port de cette ville toscane. Les 2 142 pneus usagés saisis étaient entassés de manière anarchique, comprimés au point de compromettre leur structure et leur sécurité. Selon un responsable de l’opération cité par L’Observateur, ces pneus étaient « inutilisables et représentaient une menace pour la sécurité routière ». Qualifiés de déchets spéciaux, ces pneus ne respectaient pas les normes de stockage et d’exportation imposées par la législation italienne. Leur envoi vers le Sénégal aurait pu avoir de lourdes conséquences, notamment en matière de sécurité routière et de gestion environnementale. La saisie a été rendue possible grâce à un signalement fiable concernant cette cargaison. Les enquêteurs ont découvert que l’exportateur, un entrepreneur italien spécialisé dans le recyclage des plastiques, est impliqué dans plusieurs infractions graves. Il est accusé de gestion et trafic illicites de déchets, de violation des articles 256 et 259 de la loi italienne sur l’environnement, ainsi que de falsification de documents publics. Les autorités italiennes envisagent de poursuivre cet entrepreneur pour ses activités illégales, qui soulèvent également des préoccupations sur la destination finale de ces pneus usagés. L’affaire met en lumière un problème croissant de transfert de déchets des pays développés vers des pays en développement comme le Sénégal. Ces pneus usagés, souvent importés sous le prétexte de leur réutilisation, finissent par devenir des déchets difficiles à gérer. Non seulement ils augmentent les risques pour la sécurité routière, mais leur élimination inappropriée peut également entraîner des impacts négatifs sur l’environnement, notamment à travers la pollution des sols et des eaux, et des risques accrus d’incendies dans les décharges. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/societe/24-tonnes-de-pneu...

