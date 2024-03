24 mars pour Macky Sall, 31 mars pour les 7 sages : Confusion autour de la date de la Présidentielle

Hier, au niveau de la blogosphère, on était déchiré par la confusion entretenue par les 7 Sages sur la question de la date de la Présidentielle. Si le président de la République a décidé de fixer de plein droit, la présidentielle au 24 mars prochain, le Conseil Constitutionnel a ajouté à la confusion, puisqu’il a proposé la date du 31 mars comme jour de la présidentielle. Seulement si l’information que d’aucuns présentaient comme fake news est confirmée, il faut dire que le 31 mars, c’est le jour de Pâques.



Il se susurre que le Conseil Constitutionnel a rendu deux décisions. La première est adressée au président de la République, dans laquelle il a tout simplement rejeté les accords de Diamnadio, en rappelant à Macky Sall que sa mission se termine le 2 avril et qu’il n’est pas possible de tenir la présidentielle le 2 juin, ni d’ajouter d’autres candidats aux 19 déjà validés.



La seconde est une réponse au recours des candidats contre les accords de Diamnadio. A ce niveau, les 7 Sages sont allés plus loin, en fixant la date du 2er tour au 31 mars, le jour de Pâques. La confusion entre les deux dates s’installe désormais. Mais dans la soirée, certaines sources avancent que le Conseil Constitutionnel a décidé de s’aligner sur la date du 24 mars choisie par le président de la République.













Le Témoin