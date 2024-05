24e édition Tournoi international de judo de Saint-Louis: Le comité d'organisation à pied d'oeuvre, peine à boucler son budget de 37 millions FCfa

Face aux journalistes, le président du comité, par ailleurs président de l'institut de sport et de la ligue Nord de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines assimilées, M. Ngor Faye et son équipe, ont laissé entendre qu'ils sont loin de boucler le budget du tournoi arrêté à 37. 359. 000 de francs Cfa. Car, selon le président Ngor Faye, le comité n'a pu mobilisé qu'1%” du budget. Une situation qu'il explique par le fait que beaucoup de leurs souteneurs ne sont plus du gouvernement, suite au changement récent du régime au Sénégal.



Tout compte fait, M. Faye ne perd pas espoir et croit ferme à un accompagnement de la nouvelle ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. ” Nous attendons encore des fonds de partenaires qui viendront peut-être soutenir ce tournoi international, inscrit dans l'agenda sportif et culturel de la ville tricentenaire, notamment la ministre des Sports qui, j'espère, sera à Saint-Louis pour l'ouverture du festival de Jazz ", a-t-il souligné, avant de revenir sur les délégations attendues pour ce tournoi.



" Des pays comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry, sont attendus à la 24e édition du tournoi international de judo. Et même les délégations du Gabon et du Congo sont déjà au Sénégal pour les besoins d'un tournoi organisé à Dakar et vont rester au pays pour participer à celui de Saint-Louis " a signalé M. Faye, président du comité d'organisation du tournoi international de judo de Saint-Louis.













Adama Sall (Saint-Louis)