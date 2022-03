25 mars 2012-25 mars 2022: le 4ème Président de la République à la tête du Sénégal, Macky Sall, 10 ans jour pour jour Issu d'une famille de quatre enfants, Macky Sall grandit dans la région de Fatick puis dans le Fouta. Etudiant à la faculté de Dakar, il entre dans le mouvement marxiste-léniniste And-Jëf. Il s'en éloigne rapidement n'en partageant ni les idées, ni la stratégie de boycott du scrutin de 1983 contre le PS, son vote allant pour le parti libéral comme en 1988. Formé à l'Institut des Sciences de la Terre (IST) de Dakar et diplômé de l'École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) de l'Institut Français du Pétrole (IFP) de Paris, il devient ingénieur géologue puis géophysicien, membre de plusieurs associations nationales et internationales d'experts de la profession.

Né le 11 décembre 1961 à Fatick, dont il fut maire de 2009 à 2012, Premier Ministre de 2004 à 2007, Macky Sall occupe les fonctions de Président de l’Assemblée nationale sénégalaise de 2007 à 2008. Élu quatrième Président de la République du Sénégal, il prend ses fonctions le 2 avril 2012. Marié à Marème Faye, le Président Macky Sall est père de deux garçons et d’une fille.



Sénégalais de synthèse, un Pulaar de culture Sérère



Débuts politique

Fin des années 1980 : membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS)



Décembre 2000 à juillet 2001 : Directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN) après plusieurs années au poste de chef de la division Banque de données et conseiller spécial auprès du Président de la République, chargé de l’Énergie et des Mines



Mai 2001 à novembre 2002 : Ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique



Novembre 2002 à août 2003 : Ministre d’État, Ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique dans le Gouvernement dirigé par Mame Madior Boye



Août 2003 à avril 2004 : Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, porte-parole du Gouvernement d’Idrissa Seck



Avril 2004 : Vice-président du comité directeur du PDS



Chef du Gouvernement



Premier Ministre du 21 avril 2004 au 19 juin 2007, Macky Sall détient alors le record de longévité à ce poste. Dès son premier discours de politique générale, il s'impose face aux ténors de l'opposition, puis met en œuvre les projets présidentiels alors en sommeil (autoroute, corniche de Dakar, nouvel aéroport...) avant de conduire la campagne pour la réélection du Président sortant en 2007.



Président de l'Assemblée nationale



Avec 143 voix sur 146, Macky Sall est élu le 20 juin 2007 à la présidence de l’Assemblée nationale. La rupture est consommée lorsqu’il cherche à convoquer Karim Wade, fils du Président de la République, pour audition sur les travaux de l'ANOCI (Agence Nationale de l'Organisation de la Conférence Islamique). Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé, le mandat du Président de l'Assemblée nationale réduit de cinq à un an.



Président de la République



Candidat de la coalition « Macky 2012 », avec pour slogan « La voie du véritable développement », il mène campagne à travers le pays sans couper avec le mouvement d'opposition du 23-Juin (M23). Il arrive en deuxième position du premier tour, avec 26,58 % des voix contre 34,81 % au président sortant.

Dans l'entre-deux-tours, il réunit tous les candidats battus dans la coalition Benno Bokk Yakkar (« Unis pour le même espoir » en wolof) et emporte le second tour le 25 mars avec 65,80 % des voix contre 34,20 %

