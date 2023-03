250 000 signatures de sa pétition : «Accompagner le président, Macky Sall afin qu’il continue son œuvre pour les 5 prochaines années», Abdoulaye Dièye Le Témoin-Abdoulaye Dièye affiche sa détermination à rassembler un million de signatures pour pousser le président Macky Sall à présenter sa candidature en 2024.Justifiant son choix, mardi, il a déclaré : « il faut accompagner le président de la République pour qu’il continue son œuvre utile à la tête du Sénégal pour les cinq prochaines années afin d’offrir à la République et à l’État le choix du meilleur».

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

C’est tout le sens de la pétition qu’il a lancée. Selon lui, cette initiative, libre et volontaire, citoyenne et populaire, indépendante accueille, aujourd’hui, l’adhésion d’une majorité de Sénégalaises et de Sénégalais».



Le directeur général de l’AIBD (Aéroport international Blaise Diagne) s’exprimait à l’occasion de la présentation de l’organe international de supervision de la candidature du Président Macky Sall en 2024. Selon lui, la pétition pour le « second quinquennat » a déjà atteint 250 000 signatures.



Le leader politique rappelle que la plupart des États qui appartiennent à notre sphère géographique ont connu ou connaissent des crises structurelles qui affectent leur intégrité territoriale et leur vivre ensemble. De ce point de vue, il a estimé que c’est le moment de remercier le Président Macky Sall qui a inscrit son «action dans la dynamique de consolider nos acquis démocratiques et républicains et de promouvoir un Sénégal émergent ».



Cependant, le président du mouvement Siggi Jotna a estimé qu’il ne faut pas verser dans l’autosatisfaction. « Ainsi, par l’ordre et par la force des choses, il s’impose à notre génération d’aider et d’accompagner ceux qui, parmi nous, travaillent pour le respect de la République », a-t-il poursuivi.

Le Témoin



