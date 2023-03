250 000 signatures pour sa pétition : «Accompagner le Président Macky Sall afin qu’il continue son œuvre pour les 5 prochaines années», Abdoulaye Dièye

C’est tout le sens de la pétition qu’il a lancée. Selon lui, « cette initiative, libre et volontaire, citoyenne et populaire, indépendante, accueille, aujourd’hui, l’adhésion d’une majorité de Sénégalaises et de Sénégalais ».



Le Directeur général de l’AIBD (Aéroport international Blaise Diagne) s’exprimait à l’occasion de la présentation de l’organe international de supervision de la candidature du Président Macky Sall en 2024. Selon lui, la pétition pour le « second quinquennat », a déjà atteint 250 000 signatures.



Le leader politique rappelle que la plupart des États qui appartiennent à notre sphère géographique, ont connu ou connaissent des crises structurelles qui affectent leur intégrité territoriale et leur vivre ensemble. De ce point de vue, il a estimé que c’est le moment de remercier le Président Macky Sall, qui a inscrit son « action dans la dynamique de consolider nos acquis démocratiques et républicains et de promouvoir un Sénégal émergent ».



Cependant, le président du mouvement Siggi Jotna a estimé qu’il ne faut pas verser dans l’autosatisfaction. « Ainsi, par l’ordre et par la force des choses, il s’impose à notre génération d’aider et d’accompagner ceux qui, parmi nous, travaillent pour le respect de la République », a-t-il poursuivi.











Le Témoin