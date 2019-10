25e AG ordinaire : Un manque de valorisation du corps des administrateurs civils exposé

Les administrateurs civils ont déploré les résultats modestes obtenus quant à la prise en charge de leurs préoccupations. D’après le Ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, les administrateurs civils, cheville ouvrière de l’administration, constituent la mémoire et le moteur d'un État.



Ainsi, à l’occasion du 25e Assemblée générale ordinaire, l’ancien gouverneur, Mamadou Ibrahima Lo considère que le présent et le futur du Sénégal se construiront par l'engagement efficace et loyal des administrateurs civils. « Les administrateurs civils restent à ce jour le seul corps parmi les hauts fonctionnaires brevetés de l'Ena à ne disposer d'aucune indemnité, rattachée au corps. En dépit de leurs nombreuses suggestions et des fonctions stratégiques qu'ils ont vocation de par leur statut à occuper au sein de l'administration publique », a défendu le président de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, Mamadou Ibrahima Lo.



Ces derniers, regrettent que la valorisation de leur corps, l'amélioration de leur rémunération, la défense de leur honorabilité, l'accès au logement, entre autres, ne sont pas au rendez-vous de leur carrière.



Leur plainte a été bien prise en considération par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. « C'est une préoccupation intéressante qu'il faut prendre en considération. Au-delà de ça, les administrateurs civils eux-mêmes, savent qu'il y a beaucoup d'avancées notées ces dernières années avec l'arrivée du président Macky Sall. Il connaît les préoccupations des administrateurs civils », a dit le Ministre.



