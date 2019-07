25e anniversaire de Sud FM : un journaliste s’indigne du manque de solidarité de la presse La première radio privée du Sénégal, Sud Fm a soufflé ses 25 bougies, hier. Une commémoration qui n’a, toutefois, pas eu l’écho qu’il mérite selon le journaliste Adama Sow.

25 ans de Sud FM: Je suis déçu du manque de solidarité envers ce groupe pionner des médias au Sénégal.



Je pense que l'occasion était belle pour rendre hommage à ces pionniers qui se sont battus pour que le pluralisme médiatique et linguistique soit une réalité au Sénégal. Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla, feu Cherif Evalide Sèye, Sidy Gaye, Vieux Savané, Latif Coulibaly et tant d'autres méritent du respect.



Le 1er juillet 1994, Sud cassait définitivement le monopole radiophonique au Sénégal, libérait les énergies et surtout, introduisait un traitement différent du Wolof dans la présentation des journaux. Sud a permis d'imposer le wolof comme première langue d'information des Sénégalais.



Chers amis de Sud bravo et merci de compléter ma liste des pionniers à qui nous devons rendre hommage aujourd'hui. Sud FM fut inaugurée par trois chefs d'Etat: Abdou Diouf du Sénégal, Ould Taya de la Mauritanie et Alpha Konaré du Mali

