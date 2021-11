261 000 enfants détenus dans le monde (Unicef)

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance estime que plus de 261 000 enfants sont détenus dans le monde. Le Fonds appelle à une réforme de la justice des mineurs pour mettre fin à la détention de tous les enfants. Plus de 45 000 enfants ont été libérés de détention et rendus en toute sécurité à leur famille ou à une alternative appropriée depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon de nouvelles données publiées hier par l’Unicef.



Ainsi, indique Rewmi, le rapport intitulé «la détention d’enfants en temps de Covid » révèle que les gouvernements et les autorités de détention d’au moins 84 pays ont libéré des milliers d’enfants depuis avril 2020, date à laquelle l’Unicef a attiré l’attention sur leur risque accru de contracter la Covid-19 dans des espaces confinés et surpeuplés.



Le rapport indique aussi que les enfants en détention y compris en détention pré et post-procès, en détention pour l’immigration, détenus en relation avec un conflit armé ou la sécurité nationale, ou vivant avec des parents en détention sont souvent détenus dans des espaces confinés et surpeuplés. Nombre d’entre elles se voient refuser l’accès à un avocat et à des soins familiaux, et sont incapables de contester la légalité de leur détention.

