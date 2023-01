28e édition du Fespaco : Une dizaine de films sénégalais dans la sélection officielle Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a dévoilé, hier, la sélection officielle de la 28e édition prévue du 25 février au 04 mars au Burkina Faso. Le Sénégal y sera représenté par plus d’une dizaine de films. À moins de deux mois de l’ouverture du Festival […] La Délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a dévoilé, hier, la sélection officielle de la 28e édition prévue du 25 février au 04 mars au Burkina Faso. Le Sénégal y sera représenté par plus d’une dizaine de films. À moins de deux mois de l’ouverture du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), qui aura lieu du 25 février au 4 mars 2023, la Délégation générale vient de publier la sélection officielle de cette 28e édition. Le cinéma sénégalais sera largement représenté, cette année, dans cette grand-messe du septième art. Au total, 12 films du pays ont été retenus dans la sélection officielle du Fespaco 2023, qui porte sur le thème : « Cinéma d’Afrique et culture de la paix ». Dans la compétition fiction long métrage, « Xalé, les blessures de l’enfance » de Moussa Sène Absa tentera de remporter l’Étalon d’or de Yennenga. De son côté, « Astel » de Ramata-Toulaye Sy a été choisi dans la catégorie court métrage de fiction. « Doxandem, les chasseurs de rêves » de Saliou Sarr et « L’argent, la liberté, une histoire du franc Cfa » de Katy Léna Ndiaye, figurent dans la catégorie long métrage documentaire. Dans les courts métrages documentaires, l’on retrouve « Xaar Yàlla/ Waiting for God » documentaire de Mamadou Khouma Guèye. Le documentaire d’Alain Gomis « Rewind & Play » et celui d’Alassane Diago « Maayo Woona Keerol (Le fleuve n’est pas une frontière) » vont concourir dans la section parallèle Panorama. « Dent pour dent », long métrage fiction de Mamadou Ottis Ba et « Le mouton de Saada », long métrage fiction de Pape Bounam Lopy, ont été sélectionnés dans la section Perspectives. Pour ce qui est des séries télévision, « Yaay 2.0 » de Serigne Ababacar Ba portera le drapeau du Sénégal. Enfin, dans la catégorie Films des écoles, l’on note la présence de deux films sénégalais : « 07-Mars » de Alioune Fall, étudiant à l’École supérieure des arts visuels de Marrakech (Esav), et « Au fil du temps » de Fassar Maurice Sarr, étudiant dans le même établissement. Ibrahima BA



Source : Source : http://lesoleil.sn/28eme-edition-du-fespaco-une-di...

Accueil Envoyer à un ami Partager