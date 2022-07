2ème journée concert casseroles: le "fiasco" commenté sur les réseaux sociaux

Vendredi 1 Juillet 2022

La deuxième journée du concert des casseroles n'a pas eu les résultats escomptés. Les internautes en ont profité pour se moquer des organisateurs, comme dans cette vidéo où ce jeune de Sicap Mbao, avec son bol, était quasiment seul. Les posts aussi on rivalisé d'ardeur, ne cédant aucune once de terrain à Sonko et ses alliés.