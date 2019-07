3 000 dollars: ce serait le prix de départ du prochain MacBook Pro 16", sortie prévue pour octobre 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 14:49

Les rumeurs perdurent depuis février quant à un possible lancement en octobre : le nouveau MacBook Pro pourrait être commercialisé à partir de 3 000 dollars minimum.



Le grand frère du MacBook Pro 15'', actuellement disponible à un prix de départ de 2 399 dollars, pourrait donc être vendu plus cher encore.



La nouvelle option portable pour les professionnels, située entre l'iMac et l'iMac Pro



À en croire 9 To 5 Mac, le nouveau MacBook Pro 16'' sera lancé avec un écran LCD 3 072 x 1 920, soit une taille plus importante que sur l'actuel MacBook Pro 15''.



Vendu pour un montant de départ de 3 000 dollars, le MacBook Pro sera le nouveau produit de référence pour les professionnels et son prix sera d'ailleurs considéré comme haut de gamme en matière d'ordinateur portable.



Concernant les caractéristiques détaillées de l'ordinateur, nous pouvons espérer qu'il soit équipé du nouveau système de clavier ; il serait en effet étrange qu'il soit équipé du clavier papillon obsolète.

