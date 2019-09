Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 3 astuces pour décongeler la viande rapidement tout en conservant la qualité Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 16:32 commentaire(s)| Vous êtes pris pas le temps, votre viande est congelée et vous ne pouvez patienter aussi longtemps? Découvrez nos astuces pour une décongélation rapide, tout en conservant la qualité de la viande.

- Placer l’aliment dans un sac en plastique pour l’isoler de l’eau, puis dans une bassine d’eau froide. L’eau conduit la chaleur mieux que l’air, la décongélation est plus rapide.



- Vous pouvez aussi versez un peu de vinaigre blanc sur la viande cela va l’attendrir et réduire considérablement le temps de décongélation.



- Placez la viande dans un sac de congélation fermé. Puis placez-la dans une casserole contenant de l’eau bouillante jusqu’à ce que la viande décongèle.











Mam Dieng



Accueil Envoyer à un ami Partager