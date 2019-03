3 boissons naturelles pour soulager les douleurs menstruelles

Voici des méthodes pour soulager les douleurs menstruelles avec des ingrédients aux propriétés anti-inflammatoires qui feront des merveilles pendant vos règles.



Thé à la menthe

Consommer du thé à la menthe permet d’apaiser et traiter les spasmes qui causent les crampes menstruelles. Buvez 4 à 5 tasses de ce thé tous les jours une semaine avant vos règles.



Thé au gingembre

Le thé au gingembre est un autre ingrédient qui peut faire des merveilles pendant vos règles. Il peut aider à soulager les crampes douloureuses, atténuer les nausées, les maux d’estomac et les malaises en général qui peuvent accompagner vos règles. Par ailleurs, il aide également à réguler les règles irrégulières et à lutter contre la fatigue associée. Émincez un morceau gingembre puis mettez-le dans une casserole d’eau bouillante. Faites bouillir au moins 15 à 20 minutes à feu doux. Laissez ensuite reposer pendant 5 minutes. Filtrez le liquide puis sucrez avec le miel.



Thé à la cannelle

Le thé à la cannelle est un anti-inflammatoire naturel. Il peut vous aider à soulager vos douleurs menstruelles. Faites chauffer une tasse d’eau, ajoutez une cuillère à café de cannelle en poudre et laissez tremper pendant environ 2 ou 3 minutes.

Vous pouvez ajouter du miel et le consommer trois fois par jour le premier jour de vos règles.

















afriquefemme.com