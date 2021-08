30 MILLIARDS POUR DES TENUES SCOLAIRES : Le député Cheikh Bamba Dièye a adressé une question écrite au ministère de l’éducation nationale (DOCUMENT) Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|



C’est sur son compte Twitter, que l’honorable député Cheikh Bamba Dièye a informé l’opinion qu'il a déposé sur la table du président Niasse, une question écrite adressée au Ministre de l’Éducation nationale, M. Mamadou Talla.



En effet, l’honorable député, s’interroge sur l’opportunité et la pertinence de 30 milliards sur 3 années, consacrées à la confection de tenues pour l’école sénégalaise. Pour finir, Cheikh Bamba Dièye adresse ses vifs remerciements à tous les acteurs qui luttent pour une éducation de qualité disponible pour tous.



Pour rappel, le président Sall a pris la décision en Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, tenu le 22 avril 2021, d’aller vers le port universel de tenue scolaire dès la rentrée 2021/2022. Cette décision qui institue le port systématique de tenues scolaires, s’appuie sur un « idéal d’égalité et d’harmonie sociale de l’école », lit-on dans le communiqué final.



Pour matérialiser cette volonté politique, le Ministère de l’Éducation nationale, en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, sont engagés pour la mise en œuvre d’un programme national de dotation des élèves en tenues scolaires.



Mais seulement voilà, cette décision du chef de l’État n’est pas du tout partagée par la plupart des acteurs surtout de la société civile, comme la COSYDEP qui a porté le combat, suivi en cela par les syndicats d’enseignants et d’autres organisations.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/30-MILLIARDS-POUR-DES-TE...

Accueil Envoyer à un ami Partager