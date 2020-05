30, c’est le bilan des personnes décédées du Covid 19 au Sénégal à ce jour

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal vient d’enregistrer deux nouveaux décès liés au coronavirus. Ce qui porte le nombre à 30 à ce jour.



Il s’agit d’un patient âgé de 73 ans et résidant à Grand Yoff. Il est décédé le lundi 18 mai 2020 à 20 h au centre de santé Nabil Choucair.



Le second est un patient âgé de 86 ans, résidant à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l’examen effectué sur la victime est revenu positif.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos