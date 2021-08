30 milliards pour trois ans destinés à la dotation de tenues scolaires aux élèves: la Cosydep s'oppose et charge le ministère Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|





La Cosydep continue de déplorer les 30 milliards pour trois ans destinés à la dotation de tenues scolaires aux élèves alors que les priorités pour l’éducation sont ailleurs. D’autant plus que, de l’avis de Cheikh Mbow, la dotation d’uniformes n’a aucune finalité sur les résultats des élèves. Ce qui lui fait dire que ce programme vise à développer un autre secteur que l’éducation. Il a également déploré l’attitude du ministre de l’Education qui a mis fin au fonctionnement du cadre de concertation avec les partenaires de l’éducation.







Le Directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep), Cheikh Mbow ne désarme pas face à la décision du gouvernement de dérouler son Programme de dotation des établissements en tenues scolaires conformément à la volonté du président de la République lors du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes du 22 avril dernier. Un programme doté de 30 milliards, soit dix milliards pour la phase 1 qui concerne la prochaine rentrée scolaire, la phase 2 et la phase 3, respectivement en 2022 et 2023 dotés chacune de dix milliards. En conférence virtuelle, hier, cet acteur de la société civile persiste à croire que les défis et les priorités de l’éducation ne sont pas dans la confection de tenues scolaires. A cet effet, il n’a pas manqué de déplorer la démarche unilatérale du ministre de l’Education sur cette question. Pourtant, dit-il, Mamadou Talla avait mis en place un cadre de concertation avec des rencontres mensuelles avec les acteurs de l’éducation pour échanger sur les questions qui touchent à ce secteur. Ce fut le cas sur la question du recrutement de 5000 enseignants et sur d’autres questions comme la pandémie du Covid-19. Seulement, sur cette question de tenues scolaires, le ministre, accuse Cheikh Mbow, a fermé ses portes aux partenaires de l’éducation. Par conséquent, il n’y a eu aucune discussion avec les acteurs en vue de confronter les idées et de prendre la décision la meilleure pour l’école. Pour autant, la Cosydep n’est pas restée les bras croisés pour informer la tutelle de sa position, même si ce n’est pas voie par officielle, fait remarquer Cheikh Mbow.



Ce programme vise à développer un secteur autre que l’éducation : l’artisanat



Poursuivant, le Directeur de la Cosydep est d’avis que ce programme n’a aucune finalité sur la performance des élèves. L’Etat, dit-il, doit mettre en place un programme qui puisse développer le secteur de l’éducation. Or, il se désole de constater que l’objectif de la confection de tenues scolaires vise seulement à développer un autre secteur, celui de l’artisanat. «Un programme de l’éducation doit d’abord prendre en compte les questions de l’éducation avant d’impacter un autre secteur», précise M. Mbow qui révèle que le programme de dotation de tenues scolaires doit être arrêté et les ressources orientées vers les priorités de l’école. Et, les défis concrets et récurrents de l’éducation, dit-il, ont pour noms de résorber le déficit d’infrastructures en augmentant les salles de classe et les tables-bancs, de solder le passif des enseignants, de construire des toilettes pour une école sénégalaise aux normes et pour une offre de qualité et les résultats suivront. Mais, un investissement sur les tenues scolaires n’aura aucun impact sur les résultats des élèves. Il en veut pour preuve la baisse du taux de réussite aux examens. Au même moment, Cheikh Mbow note le déséquilibre budgétaire dans certains sous-secteurs de l’éducation comme l’alphabétisation qui bénéficie d’un budget dérisoire alors qu’elle joue un rôle important.



Zéro franc de l’Etat pour la dotation des tenues scolaires



Néanmoins, si dans chacune des trois phases du programme, un montant de dix milliards est injecté, pour la phase 4 en 2024, l’Etat a décidé d’injecter zéro franc. Ainsi, pour le patron de la Cosydep, c’est cette dernière phase qui devait constituer la phase 1 dudit programme. En effet, pour cette phase, l’Etat a décidé de mettre à contribution tous les acteurs de l’école (collectivités territoriales, partenaires au développement, Ia, Ief, parents d’élèves, société civile, acteurs communautaires, etc.). Il revient à ces acteurs de mobiliser les ressources matérielles, humaines et financières. Ce qui fait dire à la Cosydep que l’Etat pouvait procéder ainsi dès la première année du programme et réallouer ces montants (30 milliards) aux priorités de l’éducation.

Pour rappel, cette présente phase 1 du programme concerne la dotation d’uniformes aux élèves du préscolaire et de l’élémentaire du public, soit un effectif de 2.010.482 élèves dont 141.726 du préscolaire et 1.868.756 de l’élémentaire. Idem pour la phase 2 ; et la phase 3 va concerner la dotation en uniformes scolaires des élèves des écoles et établissements publics du préscolaire, de l’élémentaire et du moyen.



M. CISS







Source : Source : https://www.jotaay.net/30-milliards-pour-trois-ans...

Accueil Envoyer à un ami Partager