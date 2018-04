300 milliards alloués au désenclavement du Nord: Les partisans de Abdoulaye Daouda Diallo se félicitent des réalisations de Macky Sall Les militants et sympathisants de l’Apr de Ndioum partisans du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ont tenu à remercier le chef de l’Etat pour les réalisations de désenclavement dans la zone nord du pays.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Avril 2018

A travers un communiqué signé par Ibrahima Bocar Sow, responsable apériste à Ndioum, Directeur des stratégies de Désenclavement du ministère des Infrastructures, les Apéristes de Ndioum ont salué cet important programme qui a mobilisé un financement de plus de 300 milliards de FCFA.



On retient l’édification de près de 500 km de routes bitumées prévues, la construction des ponts de Guédé Village, Nianga Edy, Dodel 1 et Dodel 2, la réalisation de 15 km de voirie urbaine dans les principales villes traversées, de 120 km de pistes connexes. Il a été aussi retenu la réhabilitation ou la construction d’infrastructures socio-économiques (salles de classes, murs de clôtures d’écoles, centres de santé, abris pour voyageurs), la mise en place de 10 plateformes multifonctionnelles de 3ième génération d’appui aux femmes et le recrutement de 16 jeunes ingénieurs (premier emploi). Cet important investissement a permis la création de 1600 emplois dans la zone d’influence des projets.



Les Apéristes de Ndioum ont remercié Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et Coordonnateur Départemental de l’Apr de Podor, pour la tournée économique qu’il vient d’effectuer dans les régions de Saint-Louis et Matam. Ibrahima Bocar Sow et les Apéristes de Ndioum ont cependant sollicité du ministre, un appui pour la réalisation de structures socio-économiques à même de répondre aux besoins multiples des populations à savoir l’Aéroport de Ndioum, la stabilisation des deux rives du marigot Doué à Ndioum, la création d’une Université et d’un Centre de Formation Technique et Professionnelle, la réalisation de quatre agropoles ou de domaines agricoles dans le Département de Podor, le relèvement du plateau technique de l’Hôpital de Ndioum et des autres structures sanitaires du département ainsi que la densification de la carte scolaire et académique du département.



Ils ont aussi souhaité un appui du Ministre pour la création d’emplois, l’octroi de bourses d’études pour les jeunes et de financements pour les femmes et les adultes disposés à s’investir dans le développement socio-économique, culturel et sportif du Département.











Le Témoin

