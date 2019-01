Accueil Envoyer Partager sur facebook 31 DÉCEMBRE 2018 : Discours à la Nation du Président Ali Bongo Ondimba Rédigé par Alain Lolade le 2 Janvier 2019 à 09:43 Diminué par la maladie qui le tient éloigné de son pays depuis le 24 octobre 2018, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a présenté ce lundi 31 décembre, ses vœux au peuple gabonais en chair et en os. Mettant ainsi fin aux spéculations et autres balivernes de très mauvais goût qui couraient sur son compte.





La voix parfois hésitante, l’homme a perdu du poids, on voit, qu’il vient de loin et cela force l’admiration. En effet, c’est devant l’adversité qu’on reconnait un grand homme. Ali Bongo Ondimba, a démontré une fois de plus la force et le courage que lui reconnaissent même ses adversaires politiques. Il a réaffirmé pour l'occasion, son appel à l’unité et à la cohésion nationale, en rappelant "que la Nation gabonaise est une et indivisible."





DISCOURS — 31 DÉCEMBRE 2018



Mes chers Compatriotes,

Gabonaises, Gabonais,



Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser, à toutes et à tous, pour cette année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Puissions-nous vivre en paix et dans la concorde, comme nous l’avons toujours fait. Comme vous le savez, l’année 2018 a été marquée par la mise en place de mesures fortes pour retrouver l’équilibre budgétaire.





Gabonaises, Gabonais,



Si votre bien-être m’importe, notre vivre-ensemble me préoccupe tout autant car rappelons que la Nation gabonaise est une et indivisible. Que vous serez toujours au cœur de mes préoccupations.



Permettez-moi cependant et en quelques mots d’évoquer un sujet qui, je le sais, a nourri les discussions et fait l’objet de nombreuses spéculations. Il est vrai que j’ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Cette épreuve, je l’ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m’ont entouré – ma famille en particulier –, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd’hui comme vous pouvez le constater, je vais mieux, et me prépare à vous retrouver très vite.





Mes chers compatriotes,



Je continuerai à mettre toute mon énergie et toutes mes forces au service de notre pays et à l’amélioration de nos conditions de vie au quotidien. A nouveau, je vous souhaite à tous à toutes et une excellente année 2019, faite de joie et de prospérité pour notre pays.



Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon.



Je vous remercie.



Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E. Ali Bongo Ondimba.



Gabon: Discours à la Nation du Président S.E. Ali Bongo Ondimba, 31 décembre 2018 © anne marie dworaczek-bendome

Anne Marie DWORACZEK-BENDOME

@DBNEWS













blogs.mediapart.fr Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > La Chine «se prépare à la guerre» et menace Taïwan Gabon : jamais un discours d’Ali Bongo n’aura été autant attendu