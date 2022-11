31 stations-services, 28 Boutiques, 1500 emplois sécurisés : le Groupe EDK Oil, un bel exemple de la promotion de l’expertise locale Crée depuis 12 ans, le groupe EDK OIL compte aujourd’hui 31 stations-services, 28 Boutiques et 30 Djolof-Chicken, en plus d’être présent dans toutes les régions du Sénégal, sauf Matam, Kolda et Ziguinchor où des projets d’ouvertures sont en cours.

1500 personnes employées

EDK OIL est un groupe qui emploie plus de 1500 personnes en CDD, CDI et Stage reparties entre ses différentes filiales LOW PRICE, le TEFESS et DJOLOF CHICKEN. Et tout le personnel bénéficie de leurs contrats dûment visés par l’Inspection du Travail et les copies leur sont remises.



L’emploi des jeunes privilégié

Dans le cadre de son recrutement, EDK Oil privilégie l’emploi des jeunes et surtout l’emploi local. En effet, à chaque fois qu’il doit ouvrir un site dans une région donnée, le groupe recrute entre 20 et 50 personnes, selon la taille du site, en emplois directs et indirects au niveau local. Ces personnes peuvent travailler sur place comme aussi, elles peuvent être déployées sur les différents sites du réseau.



Des formations en interne

Il est aussi important de rappeler que pour la plupart des postes à pourvoir, la société ne trouve pas forcément une main d’œuvre déjà qualifiée. Et donc pour plus de la majorité de son personnel le groupe EDK OIL a eu à leur faire des formations en interne jusqu’à leur confirmation au poste. Ainsi, EDK recrute d’abord en tant que stagiaire et ensuite si la personne réussit son stage, elle devient un employé permanent. De même, le groupe mise beaucoup sur la promotion en interne. En effet, tous nos gérants de

stations, de boutiques ou de restaurants ont d’abord été recrutés dans les plus bas postes, avant d’être responsabilisés.



Un personnel avec une protection sociale assurée

Tout le personnel permanent bénéficie d’une protection sociale (Ipres, Caisse Sécurité Sociale) et sanitaire (mutuelle de santé) dès le début de leur contrat.

Aujourd’hui, dans le cadre de sa politique sociale, tout le personnel féminin de la société bénéficie comme l’indique la Loi, des congés de maternité ainsi que de certains aménagements consentis pour les nouvelles mamans.



Le personnel bénéficie de leurs congés annuels et en ce qui concerne Djolof

Chicken, le mois du Ramadan constitue la période de départ en congés de la majorité d’entre – eux.



Des prêts sont octroyés au personnel pour faire face à certains impératifs personnels. Aussi lors de certains évènements comme les fêtes, des aides ponctuelles leurs sont aussi accordées.





