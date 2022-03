31ème anniversaire de la 1ère guerre du Golfe : Le Collectif des Orphelins vers une grève de la faim illimitée.

Après l’envahissement de l’État de Koweït par les troupes irakiennes et sous la houlette de l’organisation des Nations-Unies, 495 hommes sénégalais avaient été mobilisés pour prendre part à l’opération tempête du désert sous le commandement des États-Unis.



À la fin de leur mission, sur invitation du Roi Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ledit contingent en a profité pour effectuer un pèlerinage à la Mecque. C’est dans la nuit du 21 mars 1991 à 4 heures 45 minutes que l’avion hercule C 130 numéro 467 de l’armée de l’air saoudienne s’est écrasé sur la piste d’atterrissage. 93 sénégalais revenant de leur zone de déploiement périrent dans cet accident



Après 31 ans de drame sans dédommagement, les membres du collectif des orphelins de la première guerre du golfe (COPGG) se sont regroupé devant l’ambassade du Koweït pour revendiquer l’assurance de l’avion hercule C 130 numéro 467, les indemnisations de guerre de leurs pères et une reconnaissance de l’État.



Ils annoncent ainsi devant l’opinion nationale l’entame d’une grève de la faim illimitée ce vendredi 21 mars 2022.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/31eme-anniversaire-de-la...