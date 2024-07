34 millions FCfa volés à La Poste: Deux agents arrêtés

Un nouveau détournement éclabousse La Poste, où deux agents du Centre financier de Dakar ont été arrêtés.



Après l’affaire du 1,5 milliard FCfa volé à Poste Finances, un autre scandale de détournement secoue La Poste. Deux agents de La Poste, dont une dame, ont été arrêtés suite à une plainte déposée à la Gendarmerie de Thiong, par la Direction générale de Poste Finances. Ils sont accusés de falsification de chèques, pour soutirer de l’argent dans des comptes dormants jusqu’à hauteur de 34 millions FCfa.



Les deux agents des postes au niveau du Centre financier de Dakar (Cfd), présumés détourneurs, O.S. et une dame seront présentés au Parquet, aujourd’hui jeudi, rapporte "L’Observateur". Arrêtés depuis mardi par la gendarmerie, les deux agents ont déjà versé 15 millions FCfa et reste devoir à La Poste 19 millions FCfa. Des sources proches de l’enquête renseignent que les deux agents soutiraient de l’argent à partir d’un compte dormant.



L’une des agents, une caissière très engagée dans le syndicat, falsifiait les écritures, en complicité avec un autre agent, avant de procéder au retrait des chèques. Une pratique que la dame faisait depuis des mois, sans être inquiétée par les nombreux audits. Mais, des audits approfondis menés par l’Inspection générale au niveau des différents centres, ont révélé les retraits fictifs sur la base de faux documents et à partir de comptes dormants.



Face aux pièces à conviction, les deux agents ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et comptent rembourser le reliquat de 19 millions FCfa. L’entourage familial de la dame, syndicaliste à La Poste, mène des tractations pour rembourser la somme détournée. L’on se rappelle que le Groupe La Poste a été secouée par un détournement de 1,5 milliard FCfa. Ce qui a valu à trois agents, d’être placés sous mandat de dépôt depuis bientôt 3 ans.



D’ailleurs, leurs avocats ont saisi la Chambre d’accusation pour la 3e fois, pour leur demande de liberté provisoire. Une requête qui n’a pas encore été enrôlée par la Chambre d’accusation. Le 5 octobre 2023, la Chambre d’accusation avait rejeté la demande de liberté provisoire formulée par l’ex-chef du Centre financier de La Poste de Dakar, A. Faye, et son ex-caissier K. Diédhiou, placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 1,5 milliard FCfa à La Poste.



Ce montant représente des crédits non remboursés. La même requête avait connu le même sort, le 19 juillet 2023, au niveau du Juge du deuxième Cabinet, Mamadou Seck, chargé de l’instruction. A. Faye et K. Diédhiou restent ainsi en prison, malgré les tentatives de leurs avocats de circonscrire leur responsabilité à celle d’agents exécutant des directives de leur hiérarchie.



Pour convaincre la Chambre d’accusation, la défense avait souligné que les 705 millions FCfa prêtés au niveau du Centre financier de Dakar, dont A. Faye était le patron, sont presque intégralement remboursés. Malheureusement pour les mis en cause, ces arguments n’ont manifestement convaincu ni le Juge d’instruction ni la Chambre d’accusation.