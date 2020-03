36 cas de Coronavirus au Sénégal : 4 quartiers touchés à Dakar Le Sénégal compte désormais 36 cas positifs au coronavirus dont 2 guéris, selon le dernier bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale, publié hier. A Dakar, 4 quartiers sont actuellement touchés. Il s’agit des Almadies, Mermoz, Grand-Yoff et Guédiawaye, souligne Libération. Touba compte le plus de cas à ce jour. Un "Modou-Modou", rentré d’Italie a contaminé 20 personnes dans la ville. Les tests effectués, pour l’heure, sur des cas suspects à Saint-Louis, Louga, Kaffrine, Cap-Skirring, sont négatifs.

