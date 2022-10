3e Congrès ordinaire : Le Cusems exige du gouvernement, le respect des accords et l'équité salariale Rédigé par leral.net le Samedi 1 Octobre 2022 à 18:13 | | 0 commentaire(s)| Le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire (Cusems) a organisé son troisième congrès ordinaire sous le thème "Attractivité du métier d'enseignant au Sénégal : État des lieux et perspectives". Ouverte pour deux jours ( 1er et 2 octobre 2022), la rencontre verra la participation de l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale. Pour une année scolaire paisible et réussie, le Cusems exige le respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement, notamment l'équité salariale et sociale.



