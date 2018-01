3e jour de deuil : Le ballet des politiciens à Touba

Touba bruira aujourd’hui au rythme des prières à l’intention du regretté Khalife général des Mourides. Preuve d’ailleurs qu’on va se bousculer, beaucoup de talibés ont fini de rallier Touba pour pouvoir assister la prière du vendredi. Les talibés ne sont pas d’ailleurs les seuls.



Une délégation du Pds sera aujourd’hui même à Touba, pour présenter les condoléances de Me Abdoulaye Wade et des militants à la famille du défunt et aux talibés. Elle sera composée de membres du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds), pour présenter des condoléances. Oumar Sarr dirigera la délégation en qualité de Secrétaire général national adjoint. Il sera accompagné de Madické Niang, président du groupe parlementaire et d’autres responsables libéraux.











Les Echos