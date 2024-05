Forum de l'Agriculture Numérique de la DER: "Le Numérique au service de l'Agriculture"

La DER/FJ a réuni les acteurs clés du numérique et de l'agriculture pour forum inédit. Cet événement d'envergure a réuni des entrepreneurs, experts, partenaires et décideurs issus des secteurs agricole et numérique du Sénégal. Des entrepreneurs et partenaires ont été invités du Luxembourg, du Bénin et du Burkina Faso, afin de créer des synergies novatrices autour de l'enjeu crucial de l'utilisation des technologies numériques pour une agriculture innovante, productive et durable.